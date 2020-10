Hsl, Varela è tornato

TORTONA - Luca Sacco lo ha corteggiato tanto, di fatto dal giorno in cui Hsl Derthona ha avuto la certezza della promozione in D. Anzi, ancora prima, in attesa dell'ufficialità. E, oggi, finalmente ha strappato il sì: Ignacio Varela torna a Tortona, a vestire la maglia dei 'leoni', a cui è rimasto sempre molto legato, ultima società in cui ha giocato prima nell'Istra Pola, A croata, e poi nel Floriana, nella massima serie di Malta

L'attaccante argentino, classe 1990, aveva lasciato il Derthona a febbraio 2016. In Italia è rientrato lo scorso anno, a metà tra Vado e Gelbison Vallo della Lucania. Ora l'accordo con Hsl, e Luca Pellegrini lo ha già convocato per la trasferta di domani (15), a Carate Brianza, contro la Folgore Caratese.