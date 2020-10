Sale sceglie l'ex grigio Larganà

SALE -Ricordate William Larganà? Con 27 presenze e 5 gol ha vestito il grigio nella stagione 2007 - 2008, quella del ritorno dell'Alessandria nel calcio professionistico, una formazione che i tifosi ricordano ancora a memoria, protagonista di una cavalcata trionfale.

L'attaccante classe 1987 ora è un giocatore del Sale, in Seconda Categoria.

Dopo l'esperienza alessandrina, e prima ancora le tappe a Trino e Giaveno, Larganà ha giocato in C2 alla Pro Vercelli e anche in D al Borgosesia, Borgorosso e Vado, in Eccellenza al Tortona Villalvernia.

L'anno scorso era in Lombardia, al Casarile, ora è a disposizione di Paolo Carrea, che da poco è il nuovo allenatore della formazione salese. Già a disposizione ieri sera, nell'ultima gara della prima fase a gironi della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria: 2-2 in casa della Boschese (doppietta di Falciani al 6' e 15' del primo tempo, nella ripresa Fossati al 17' e Cirillo al 30', tutti e due su rigore) alla seconda fase va il Sale.