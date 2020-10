Contagi, Alessandria a quota 181: 98 in più di una settimana fa

ALESSANDRIA - Sono 181 attualmente (dati aggiornati alle 18.30 di ieri) i positivi nel Comune di Alessandria, ben 98 in più di una settimana fa: a comunicarlo è Palazzo Rosso, che evidenzia anche i contagi presenti negli altri centri zona della provincia, ovvero 43 a Novi Ligure, 36 a Casale Monferrato, 30 a Tortona, 29 a Ovada, 26 ad Acqui Terme e 15 a Valenza.

Allargando lo sguardo alla regione, invece, la nostra non è tra le realtà messe peggio: comanda ovviamente Torino con 2.270, seguono Novara con 418, Cuneo con 191, Asti con 185, quindi Alessandria con 181, Vercelli con 101, Biella con 74 e Verbania con 26.

I grafici allegati fanno ad ogni modo capire l'andamento della curva della pandemia in città, in provincia e in Piemonte e, soprattutto, la crescita rapida dei contagi stessi. Ecco perché occorre, sempre più, rispettare le regole di distanziamento e la necessità di indossare, sempre, la mascherina.