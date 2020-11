"Bertram Derthona è pronta a giocare"

TORTONA - "Soddisfazione". E' la prima reazione del consiglio di amministrazione del Derthona Basket alla direttiva del Coni che ha incluso anche la A2 di basket fra i campionati che possono avere regolare svolgimento, con data d'inizio il 22 novembre. "Abbiamo letto attentamente i protocolli sanitari e analizzato la situazione economico - societaria del club: vogliamo proseguire l'attività sportiva garantendo il massimo livello di sicurezza e prevenzione per gli atleti e tutti i tesserati, sempre monitorati, come è stato fino ad ora, grazie all'impegno dello staff medico, guidato da Pia Camagna e Alessandro Soldini".

La scorsa settimana, sul Piccolo, l'amministratore delegato Marco Picchi era stato chiaro, "questo è il momento delle scelte consapevoli", sottolineando l'importanza di iniziare, "anche per quegli sponsor che ci hanno permesso di costruire la stagione, ai quali così potrmo garantire una visibilità anche attraverso tutti i nostri canali e social".

Un pensiero che è stato ribadito oggi dal cda. "Da parte nostra c'è la ferma volontà di iniziare la stagione, nel rispetto dei 65 anni di storia, degli impegni verso i tesserati e tutti i partner commrciali. Lo faremo a porte chiuse, ma abbiamo la speranza di riabbracciare, il primo possibile, i nostri tifosi al PalaOltrepò".

Una decisione, quella della grande famiglia del Derthona, che vuole essere un segnale anche per Tortona e i tortonesi. "C'è un progetto tecnico, sportivo e sociale che unisce dirigenti, sponsor e appassionati: tutti insieme non vogliamo arrenderci alle difficoltà di questo momento storico, siamo convinti che anche lo sport spingerà la ripartenza della nostra comunità. I leoni non mollano mai".

Una posizione netta, dunque, di tutt'altro tenore rispetto a quella di Biella che, ieri, aveva espresso, in una lettera al presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano, la richiesta di far slittare l'inizio del campionato a gennaio.