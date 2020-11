Straordinaria Autosped, la capolista è battuta

VOGHERA - Solo applausi per Autosped Castelnuovo. Che riesce dove tutte le altre formazioni della A2, finora, avevano fallito: battere Parking Graf Crema, la vincitrice della Coppa Italia, che aveva viaggiato con un vantaggio mai inferiore ai 16 punti e con una media di +18.5. Una gara non bellissima sul piano tecnico, a tratti anche molto nervosa, ma di intensità straordiaria: 59-56, arrivo in volata, la forza delle giraffe di rimettere la testa avanti dopo il break delle lombarde nell'ultimo quarto.

Un successo che Castelnuovo prova a ipotecare nei primi 10', in cui annulla le bocche da fuoco cremasce, 19-7, con la consapevolezza che, più di tutto, avrebbe contato limitare il ritorno delle ospiti. Che già nel secondo parziale rimettono in equilibro il gioco, 12-13 lo score, 31-20 per le ragazze di caoch Zara all'intervallo lungo. Crema si avvicina nel terzo periodo, 41-33 dopo 30', ma è soprattutto in avvio dell'ultimo quarto che la squadra di Stibiel dà la sensazione di provare a centrare il sesto successo, un break di 5-11, per due volte il sorpasso, ma Autosped risponde sempre e negli ultimi 90 secondi torna a comandare e si tiene stretto, con determinazione, il minimo scarto.

Tre giocatrici in doppia cifra: Madonna con 13 punti (66 per cento da 3) e 9 rimbalzi difensivi, imitata da Gatti (13/9), e Pavia con 12, grande prova anche di Podrug, 7 punti, ma soprattutto ben 15 rimbalzi.

"Gara dura, ma abbiamo le carte in regola e lo abbiamo dimostrato. Abbiamo faticato nella parte finale - sottolinea Madonna - ma ci abbiamo creduto e questo è il risultato, la nostra quarta vittoria di fila".

Autosped - Crema 59-56

(19-7, 31-20, 41-33)

Autosped Castelnuovo: Madonna 13, Colli 5, Bonvecchio 7, Podrug 7, V.Gatti 13, D'Angelo 2, Pavia 12, Francia; ne: Repetto, Bernetti, Serpellini, Bassi. All.: Zara

Parking Graf Crema: Melchiori 9, Caccialanza 11, Cerri 3, Rizzi 4, Pappalardo 7, G.Gatti 9, Zagni 6, Capoferri 7. Ne: Nori, Radaelli, Parmesani, Gurrini. All.: Stibiel