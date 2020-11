Autocertificazione falsa, assenza di mascherina e spostamenti non permessi: tre segnalati

VIGUZZOLO - Nel corso di un servizio coordinato finalizzato al controllo dell’applicazione normativa anti-Covid, i Carabinieri di Viguzzolo e Castelnuovo Scrivia hanno elevato tre diverse contestazioni.

Un 51enne che con un'autocertificazione falsa ha dichiarato che si stava recando dal dentista è stato segnalato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, divieto di spostamento in entrata e uscita dai territori, mancanza Dpi e inosservanza degli orari disposti dalle misure urgenti connesse allo stato emergenza Covid-19.

Segnalati inoltre un 61enne, sorpreso in una pubblica piazza in assenza delle distanze di sicurezza e sprovvisto della mascherina e una 34enne, sorpresa dopo le ore 23 senza giustificato motivo lungo la strada Provinciale 206 in direzione di Castelnuovo Scrivia.