Aumentano i casi in tutto il Piemonte. Alessandria +86

ALESSANDRIA - Salgono i contagi in quasi tutta la provincia di Alessandria. I casi accertati, in totale, si attestano sopra i 2700 in tutto il territorio. Ad Alessandria sono ben 86 in più rispetto al giorno prima, 41 a Novi. Solo Acqui e Ovada calano di poche unità.

A livello piemontese è sempre la provincia di Cuneo quella che ha il tasso di contagiati maggiore: 15,55 positivi per 1000 abitanti. Ma in valore assoluto, dopo Torino, è Alessandria a contare il maggior numero di episodi.

Il trend, quindi, non accenna a calare