Migliora la qualità dell'aria

TORTONA - Mentre la regione lotta per passare dal rosso all'arancione nella classificazione Covid, c'è almeno una buona notizia sulla qualità dell'aria: le misure attuate da lunedì scorso hanno dato i loro effetti e a partire da oggi i quattro centri zona della provincia oggetto di monitoraggio - oltre a Tortona anche Alessandria, Casale e Novi - sono tornati di colore verde e pertanto sono stati revocati i blocchi del traffico.

Nel pomeriggio di ieri, comunque il governatore Alberto Cirio aveva firmato un'ordinanza che revocava il blocco della circolazione per le autovetture diesel Euro 4 ed Euro 5 venendo così incontro alle richieste della popolazione già provata dall'emergenza sanitaria. "Una decisione di buonsenso in un momento d’emergenza già difficile da affrontare per ogni cittadino." ha dichiarato Cirio, che nell'ordinanza scrive: "Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid-19 su tutto il territorio della regione Piemonte, sono sospese le misure temporanee di limitazione delle emissioni relative al settore mobilità privata, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza".