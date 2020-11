Positivi anche fra i frati Cappuccini

TORTONA - Continuano a scoppiare focolai a Tortona nei luoghi dove per la loro stessa natura la vita sociale è più intensa: dopo il centro accoglienza e il convento delle suore Sacramentine di Don Orione, anche fra i frati Cappuccini e all'interno della residenza per anziani Cora Kennedy si sono rilevati dei casi di positività al virus.

Partendo proprio da quest'ultima segnalazione è stato ricoverato in ospedale l'ospite della rsa risultato positivo mentre una quindicina di persone che avevano avuto contatti con lui sono stati precauzionalmente messi in isolamento in attesa del risultato dei tamponi. Non si registrano per ora altri casi nelle altre due strutture in zona, la Lisino e il centro Mater Dei.

Due delle sette suore risultate positive al virus fra quelle ospitate nel convento di Villa Charitas sono purtroppo peggiorate fino al punto di dove richiedere il ricovero in ospedale: le altre cinque proseguono il loro percorso di cura domiciliare assistite dai medici dell'unità speciale per la continuità assistenziale. Una quindicina anche i casi all'interno del convento dei Cappuccini fra frati e novizi, con uno di loro che purtroppo ha dovuto essere ricoverato per sicurezza mentre gli altri non presentano sintomi particolari.

A Tortona, in generale, il numero dei positivi è in diminuzione come in tutta la provincia ma per far fronte alle continue richieste di ospedalizzazioni si sono dovute attrezzare anche alcune stanze al secondo piano dell'ospedale.