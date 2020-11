Il Comune cerca un agente per la municipale

TORTONA - Entra nel vivo il concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia municipale: dopo che la determina del 16 novembre ha corretto e integrato l'elenco degli ammessi, degli ammessi con riserva e dei non ammessi sono state anche rese pubbliche le date delle due prove scritte e della prova orale ovviamente provvisori in quanto sempre modificabili da eventuali nuove restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19

Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre alle ore 9.30 presso la sala polifunzionale nel cortile interno dell'ex caserma Passalacqua lato Via Milazzo si svolgeranno infatti le due prove scritte: durante la prima prova di esame sarà permesso consultare esclusivamente testi di legge e di regolamento in edizioni non commentate, né annotate con massime di giurisprudenza mentre nella seconda prova non sarà consentito l’uso di nessun testo e il dizionario di lingua italiana sarà messo a disposizione dalla commissione.

L’ammissione alla prova orale sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.tortona.al.it ed avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge e si riterrà conseguita con l’acquisizione del punteggio di almeno 21/30 per ciascuna prova scritta. La data per i colloqui è prevista per il nuovo anno, l'8 gennaio dalle ore 9.30 presso la sala Romita al secondo piano del palazzo municipale.