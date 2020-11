'Progetto Tortona' e 'Articolo Uno' uniti contro la violenza sulle donne

TORTONA - Non c'è stata solo la lettura dei brani dal libro "Donne che corrono coi lupi" di Clarissa Pinkola Estés sul canale youtube della Biblioteca Civica 'Tommaso de Ocheda' di cui trovate il video qui sotto: nella giornata di oggi sono arrivati da parte di 'Progetto Tortona' e 'Articolo Uno' due contributi per celebrare la 'Giornata internazionale contro la violenza sulle donne'.

"L’eliminazione della violenza contro le donne - dicono fra le altre considerazioni i giovani di 'Progetto Tortona' - passa dall’educazione e dalla presa di consapevolezza di questa strage che giorno dopo giorno allunga la lista delle vittime. Solo conoscendo, solo capendo e solo educando le future generazioni potremmo, finalmente, dire basta alla violenza sulle donne, perché la lista non solo non si allunghi, ma venga archiviata come un doloroso ricordo".

"Certamente è importante cercare di prevenire ed eliminare questa violenza - il punto di vista di Articolo Uno - ma forse lo è di più educare le nuove generazioni al rispetto e ad una più equa considerazione della donna e della sua dignità".