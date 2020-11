La Polizia Locale controlla l'abbandono dei rifiuti

TORTONA - Tre verbali negli ultimi dieci giorni elevati dalla Polizia Locale di Tortona che, a seguito di attività di accertamento è riuscita a identificare gli autori di tre episodi di abbandono di rifiuti in due distinti luoghi nelle periferie della città, in via dei Fragolai (zona Oasi-Paghisano) e fra strada per Alessandria e via Ansaldi. Gli operatori a seguito dell’attività svolta oltre ad elevare la sanzione prevista di 150 euro ai responsabili della condotta illecita, sono riusciti a far rimuovere il rifiuto evitando il costo che l’Amministrazione Comunale e quindi la collettività avrebbe dovuto sostenere per il loro recupero. I rifiuti provenivano da cittadini residenti a Tortona ma anche da soggetti provenienti da fuori città.

La società Gestione Ambiente, che si occupa del servizio di raccolta e trasporto nella nostra città, ricorda che la categoria dei rifiuti speciali che derivano dalle attività produttive (lavorazioni industriali e artigianali, attività edilizia, attività commerciali, attività medica e veterinaria), non sono assimilabili ai rifiuti urbani e devono essere gestiti fuori dal servizio pubblico. Per maggiori informazioni si può consultare il Manuale per la corretta raccolta differenziata e gestione dei rifiuti scaricabile dal sito www.gestioneambiente.net; oppure telefonare al Numero Verde gratuito 800.085.312). I rifiuti urbani differenziabili possono essere consegnati gratuitamente al Centro di raccolta di Tortona (via Postumia – area artigianale Coinart) o si può usufruire del servizio gratuito di ritiro ingombranti sotto casa su appuntamento.