Autosped,seconda tappa a Vicenza

CASTELNUOVO SCRIVIA - Tamponi tutti negativi, Autosped può affrontare la seconda tappa della cinquina di fuoco e cercare il sesto successo consecutivo. Domani, alle 18.30, le giraffe giocheranno il primo dei due recuperi, a Vicenza, gara che era saltata dieci giorni fa proprio per alcune positività emerse dai tamponi rapidi e poi 'smentite' dai test molecolari.

La formazione vicentina è la vera sorpresa della prima parte della stagione nel girone nord, capolista virtuale, in attesa dei verdetti dei match rinviati. Una compagine, quella allenata da Rebellato, che viaggia sulle ali della fiducia, protagonista di una grande rimonta, nell'ultimo turno, contro Ponzano, dal -13 a 3' dalla sirena alla vittoria.

Sfida molto sentita dalle due grandi ex, coach Francesca Zara, che è stata giocatrice, e Tay Madonna. Da valutare le condizioni di Podrug, precauzionalmente a riposo sabato scorso per una botta rimediata in settimana.