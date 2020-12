Il Fai Tortona rinnova le cariche

TORTONA - La delegazione Fai - Fondo Ambiente Italiano - locale si è rinnovata e ha aggiornato i ruoli dei suoi delegati: la notizia più importante è la nomina di una nuova vice capo delegazione, Cinzia Rescia, che affianca l'altro vice capo delegazione Paolo Lesino. Le altre nomine riguardano l'ingresso in delegazione di Raffaello Basiglio come delegato alla Comunicazione e con incarico di costituire il Gruppo Giovani del Fai e hanno ricevuto nuovi incarichi Manuela Marini - delegata Cultura e Storia dell'Arte - e Angelo Chiesa - delegato per il Territorio - che da tempo collaborano come volontari.

Al momento la delegazione di Tortona vede Pietro 'Piero' Massiglia come capo delegazione; Cinzia Rescia e Paolo Lesino come vice capo delegazione; Raffaello Basiglio delegato alla Comunicazione; Giuseppe 'Pino' Decarlini, Armando Bergaglio e Manuela Marini delegati alla Cultura; Giovanna Bianchi e Cristina Porro delegati alla Scuola; Tino Migliora e Pier Fausto Galli delegati all' Ambiente e Paesaggio; Marica Zanotti, Daniela Gatti e Niccoló Galli delegati alla Raccolta Fondi - Gestione Iscritti e Coordinamento Volontari; Chiara Parente, Maria Luisa Ricotti, Angelo Chiesa, GianVincenzo Chiodi e Massimo Maccarini delegati per il Territorio. A loro si aggiungono come commercialista Dante Davio e come notaio Maria Paola Cola.

"La delegazione - commenta Massiglia - sta continuando a programmare eventi che confida di poter svolgere una volta passata l'emergenza sanitaria. Continuate a seguirci sulle pagine social di Facebook e Instagram perché il Fai - Fondo Ambiente Italiano - ha sempre bisogno del vostro aiuto per la cura e la valorizzazione della nostra bella Italia, la seconda patria di tutti i popoli e il paese più bello del mondo. La tessera FAI vale un patrimonio: potrete visitare oltre 1600 realtà culturali tra musei, mostre, dimore storiche, teatri e giardini in tutta Italia".