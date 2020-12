Il Rotary Club ospita il professor Luciano Valle

TORTONA - Un incontro purtroppo solo virtuale ma molto interessante quello organizzato per questa sera dalla sezione tortonese del Rotary Club: l'ospite che questa sera parlerà del percorso "Dall'enciclica " Laudato si' " ai tre giorni di Assisi sul nuovo progetto tra etica ed economia" è il professor Luciano Valle, filosofo e teologo impegnato da più di trent'anni nella ricerca sui temi di Etica Ambientale ed Ecosofia, presidente del centro di Etica Ambientale di Bergamo e dell'associazione 'Adriano Olivetti'. Per ascoltarlo sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma Zoom utilizzando l'Id riunione e la password segnalate nell'immagine qui sotto.

Giovedì prossimo, il 10 dicembre, sempre alle 21 sarà poi il vescovo Vittorio Francesco Viola a incontrare i soci in una serata natalizia con omelia per i rotariani presenti e le loro famiglie in occasione del santo Natale 2020.