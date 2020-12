Raccontateci il vostro "Natale diverso"

ALESSANDRIA - Sarà un Natale diverso, perché l’emergenza Covid impone che sia così. Dovremo rinunciare a qualcosa: il pranzo con i famigliari, l’incontro con un parente, la serata con gli amici.

Non parteciperemo, come vorremmo, alle funzioni religiose, alle tradizionali cene con i colleghi. I bambini saranno penalizzati, e anche gli ospiti delle residenze per anziani.

Faremo a meno di (qualche) brindisi, accontentandoci del virtuale, consci del fatto che, purtroppo, la parola “insieme” sembra quasi bandita.

‘Il Piccolo’ si propone di raccontare il “Natale diverso” dei nostri lettori, un’iniziativa che vuole essere, soprattutto, un modo per avvicinare, attraverso il giornale, persone che il virus sta tenendo lontane, e che manterrà a distanza anche nelle prossime festività di fine anno.

Se volete raccontarci la vostra testimonianza, scriveteci a redazione@ilpiccolo.net, oppure telefonate allo 0131 315200 o mandate un messaggio whatsapp al 338 8091790.