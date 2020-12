Appropriazione indebita e oltraggio: due deferiti a Sale

SALE - I Carabinieri di Sale, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per appropriazione indebita un albanese 33enne con pregiudizi di polizia che, dal mese di novembre 2016,a seguito della separazione dalla vittima, ha continuato a detenere un’autovettura di proprietà della stessa, non ottemperando alle reiterate richieste di restituzione.

Gli stessi Carabinieri, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale un 48enne con pregiudizi di polizia che, nel corso di un intervento dei Carabinieri per un diverbio tra due persone, invitato ad allontanarsi non essendo interessato dalla vicenda, si è rivolto agli stessi apostrofandoli con frasi oltraggiose, dandosi poi alla fuga nel vano tentativo di sottrarsi all’identificazione.