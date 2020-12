Sportleale più forte di tutto. Cus Verona ko

VERONA - La giornata più difficile della storia dello Sportleale Monleale finice con la vittoria più bella, 4-3 all'overtime nl recupero in casa del Cus Verona. "Quando, ieri sera, abbiamo visto il PalaMassa, la nostra casa, distrutto dalla neve abbiamo anche pensato di smettere. Invece, l'energia più grande ce l'hanno data i ragazzi in pista a Verona". Pierangelo Marini è commosso, "meglio di cosi non potevamo ricominciare. Tutto complicato - racconta il dirigente - il foglio con l'esito dei tamponi arrivato all'utimo e tramesso in federazione. Ma Tarantola e la squadra sono stati eccezionali".

Sotto di due reti, accorcia Montanari e pareggia Marco Oddone. Crisci firma il sorpasso, nei minuti finali i veronesi segnano il 3-3, ma all'overtime ci pensa capitan Faravelli a infilare il disco nella porta del Cus: 4-3, due punti, Monleale è ottavo a quota 7, i rivali di turno restano dietro.

Lettera in Regione e alle Fondazioni

Proprio contro Cus Verona gli orange giocheranno il 19 dicembre, gara di calendario regolare, mentre sabato 12 saranno a Vicenza contro i Diavoli. "Ci alleneremo e giocheremo a Novi, il nostro impianto non c'è più. La neve è caduta in abbondanza - spiega ancora Marini - poi si è gelata e con la pioggia il peso è aumentato e ha fatto crolarre la tensostruttura. I danni sono stimati in 350mila euro" (leggi qui la cronaca del crollo). Il presidente Angelo Oddone ha scritto una lettera al presidente della Federazione, Sabatino Aracu, al presidente della Regione Alberto Cirio e ai presidenti della Fondazione Cassa di Risaparmio di Alessandria Luciano Mariano e della Cassa di Risparmio di Tortona, Dante Davio. Chiediamo un aiuto per ricostruire il Palamassa, anche con un impianto in muratura: siamo la società di A nel comune più piccolo, ma siamo un riferimnto per tutto il territorio". Le gare casalinghe saranno disputate a Novi, società con la quale da anni c'è sinergia per le giovanili.