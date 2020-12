Il Comune ricorda tutti i volontari

TORTONA

...avanti, con animo alto, con cuore grande, con grande coraggio! -

San Luigi Orione

Ieri, 5 dicembre, nel palazzo comunale si è reso omaggio al meraviglioso mondo del volontariato; mai come quest'anno la giornata assume un valore speciale per ciò che è stato fatto e si continua a fare a causa della pandemia.

Tortona non è mai venuta meno al richiamo di chi aveva bisogno e si trovava in difficoltà rispondendo a ogni richiesta: l'amministrazione comunale e il consiglio della consulta delle Associazioni di Volontariato ringraziano tutti i volontari con l'augurio che l'entusiasmo e le capacità dimostrate nel lavorare insieme siano la spinta per un volontariato sempre più coeso e solidale. Grazie di cuore.