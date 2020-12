Da oggi il Paghisano comincia la differenziata

TORTONA - E' probabile che ci sarà un rallentamento nelle operazioni a causa dell'emergenza neve, ma questi due giorni - 7 e 8 dicembre - avrebbero segnato l'inizio dell'adozione del nuovo metodo di raccolta differenziata a Tortona da parte di Gestione Ambiente in una nuova zona.

Infatti oggi, lunedì 7 dicembre, parte il nuovo sistema di raccolta differenziata nella zona 4A (Paghisano) con la rimozione in questa settimana dei contenitori stradali, dal 14 al 19 dicembre verranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dalla raccolta domiciliare da esporre davanti a casa, vuoti e possibilmente impilati, la sera di domenica 13 dicembre. Nella settimana dal 7 al 12 dicembre ci sarà comunque ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente, ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta. Poi, da lunedì 14 dicembre verranno raccolti solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

Contemporaneamente nella Zona 4B (Castello e Bedolla) dovrebbero essere iniziate le consegne a domicilio dei kit di nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle 8 alle 19.30, sabato compreso. La procedura, come comunicato dall'azienda, resta uguale:

- dovrete ritirare i contenitori e firmare il modulo di consegna;

- il contenitore del vegetale sarà fornito solo se vorrete attivare il servizio di raccolta (che sarà a pagamento dal 2021);

- l’alternativa al ritiro dei contenitori dell’umido e/o del vegetale è la compostiera: potrete farne richiesta in fase di consegna. Il mancato ritiro del contenitore dell’umido permetterà di ricevere uno sconto quando si passerà a Tariffa puntuale (solo per le utenze domestiche);

- potete delegare al ritiro dei contenitori un’altra persona, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet o disponibile presso lo sportello di Tortona in Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 - angolo via Don Goggi;

- dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori lasceranno nella casella della posta un avviso con un numero di telefono da chiamare per concordare una nuova consegna a domicilio e l'indirizzo delle sedi dove potersi recare personalmente per ritirare il kit.

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito: da quel momento, si dovranno esporre i contenitori nuovi provvisti di TAG, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal sito.