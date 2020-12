Ecco i buoni spesa per dicembre

TORTONA - Il Governo ha disposto nel recente decreto “Ristori” il rifinanziamento del fondo per l’acquisto di “buoni spesa” da distribuire ai cittadini che si trovano in difficoltà economica a causa delle restrizioni e delle chiusure imposte per limitare il contagio da Covid-19.

Come già accaduto in primavera il comune di Tortona riceverà uno stanziamento di circa 144 mila euro per le “carte acquisto” presso i supermercati cittadini, che già avevano aderito all'iniziativa nel mese di marzo. Le persone interessate dovranno presentare l’apposita domanda compilabile e scaricabile sul sito web del Comune da lunedì 7 dicembre. I criteri generali rimangono gli stessi: trattandosi di una misura emergenziale rivolta a quanti non percepiscono più reddito a causa della crisi sanitaria in corso, avranno la priorità quanti non beneficiano già di un sussidio pubblico (pensioni o reddito di cittadinanza, disoccupazione, etc.), mentre il valore dei buoni acquisto distribuiti sarà proporzionato alla situazione economica del nucleo familiare richiedente, in base alla dichiarazione compilata. La distribuzione inizierà lunedì 14 dicembre. Va ricordato che tutte le domande hanno valore di autocertificazione e saranno oggetto di controllo da parte della Guardia di Finanza.

I "buoni spesa" saranno assegnati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo la seguente priorità a:

1. nuclei familiari più colpiti dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19 (per sospensione, riduzione di attività lavorativa, ecc.) che non percepiscono altre forme di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, pensione, ecc.);

2. nuclei familiari in stato di bisogno che non percepiscono altre forme di sostegno pubblico;

3. nuclei familiari in stato di bisogno anche se percettori di altre forme di sostegno pubblico.

La domanda può essere presentata dal oggi, 7, al 18 dicembre, solo on line, utilizzando il modello disponibile sul sito web www.comune.tortona.al.it. e gli aventi diritto saranno contattati dall'Ufficio Servizi sociali per concordare il giorno e l'ora del ritiro a far data da lunedì 14 dicembre. Per informazioni, chiarimenti e assistenza nella compilazione della domanda rivolgersi al Settore Servizi alla persona e alla comunità-Ufficio Servizi Sociali.