Si lavora per le utenze Enel

TORTONA - A seguito del maltempo dei giorni scorsi proseguono i disagi dovuti all'interruzione della linea elettrica in diversi punti della città e nelle frazioni: l’Unità di crisi dell’Enel è intervenuta per riparare numerosi guasti per lo più dovuti al cedimento di rami e alberi per la neve.

Anche la Prefettura di Alessandria è stata coinvolta nel veicolare ai responsabili territoriali dell'Enel le segnalazioni di tutti i Comuni interessati da interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, sollecitando – nei limiti delle risorse disponibili della Società – gli interventi necessari per il ripristino del servizio.

Attualmente ci sono ancora problemi in alcuni punti di corso Pilotti, via Marsala, salita ai Cappuccini, via Carezzare, strada per Castelnuovo Scrivia, in zona Castello e alla frazione Torre Calderai: i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio e l'intervento dovrebbe concludersi nel pomeriggio. La Protezione Civile di Tortona è a disposizione per portare generi di prima necessità alle famiglie vittime dei disagi.