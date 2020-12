Un crowdfunding per la parrocchia

VILLALVERNIA - La chiesa di Villalvernia è monumentale: inserita tra i beni del Patrimonio FAI, è l'unica nel territorio del basso Piemonte per la sua impostazione a pianta centrale ottagonale. Le sue origini risalgono alla prima metà del 1600 e all'interno è presente un importante dipinto del maestro Giovanni Buratino, appartenente a una famiglia originaria di Sant'Agata Fossili, risalente al 1586 ed inoltre sono custodite opere pittoriche realizzate dal pittore locale Adriano Sicbaldi nel corso del XX secolo.

I recenti lavori edili indispensabili al mantenimento della struttura, hanno assorbito tutte le risorse economiche disponibili: oggi la parrocchia è in grave difficoltà a gestire anche le spese ordinarie, siano esse semplici pagamenti di bollette o, nel periodo invernale, il riscaldamento durante le celebrazioni. La crisi che sta vivendo il mondo intero ha colpito duramente anche il bilancio della chiesa di Villalvernia e le offerte raccolte durante le funzioni religiose non bastano: da lì l'idea di organizzare una raccolta fondi via internet che sta ottenendo un discreto successo.

"Numerosi sono gli inviti affinché il prossimo Natale abbia caratteristica di sobrietà - dicono nella presentazione dell'iniziativa - Noi, invece, abbiamo bisogno di un gran bel regalo di Natale per la nostra chiesa! Con il tuo contributo, che se ritieni potrà anche essere in forma anonima, potrai aiutare il nostro parroco - padre Lorenzo – a mantenere viva la nostra comunità religiosa. Solo se tutti insieme riusciremo ad essere davvero bravi e generosi, potremo tornare a sognare altri importanti progetti: uno per tutti la realizzazione di un centro di aggregazione per i giovani del nostro paese".