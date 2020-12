'Progetto Tortona' aiuta i giovani a cercare lavoro

TORTONA - L’Associazione Progetto Tortona, dopo l’evento dal titolo “I Fondi Europei: un’opportunità per Tortona”, organizza un nuovo incontro dal titolo “Cercare lavoro ai tempi del Covid-19”. Proprio a causa della pandemia, l’evento si svolgerà online, in diretta streaming sabato 12 dicembre alle ore 18 sulla pagina Facebook “Progetto Tortona”.

Il tema, come si può intuire dal titolo, è di quelli delicati e particolarmente attuali. Il mondo del lavoro infatti cambia ed evolve sempre più velocemente e la pandemia da Covid-19 ha contribuito in questo senso imponendo una diffusa digitalizzazione. Nel 2021 diventerà quindi fondamentale saper cercare attivamente lavoro attraverso le piattaforme ed i canali digitali sui quali si muovono le aziende. Per riuscirvi, però, è necessario capire quali informazioni inserire in un curriculum vitae, come creare un profilo LinkedIn efficace e in che modo affrontare un colloquio di lavoro, anche da remoto.

Per questo abbiamo invitato a confrontarsi con noi Giulia Gianelli, psicologa psicoterapeuta, specialista nella ricerca del personale, che ci aiuterà a capire quali sono i requisiti di un buon cv, quando rispondere ad un'offerta su LinkedIn e come comportarsi al primo colloquio di lavoro. Durante la diretta streaming sarà possibile interagire e rivolgere domande all’ospite.