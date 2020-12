Le iniziative per il Natale

CASALNOCETO - Le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus hanno impedito di organizzare le iniziative più classiche in piazza, ma l’amministrazione di Casalnoceto non si è data per vinta e ha deciso di fare comunque qualcosa di speciale per tutti i cittadini. Sabato 19 dicembre mattina dalle 9 alle 13 a tutti gli abitanti dagli 0 agli 11 anni verrà consegnata da Babbo Natale una sorpresa, mentre a tutti i casalnocetesi sopra i 70 anni sarà donata una confezione di Baci dorati di Casali, il dolce tipico tortonese. Per tutti, poi, c’è tempo fino proprio a sabato per partecipare a ‘Colora il Natale’: basta mandare un disegno, una poesia, una canzone, un video o una foto al Comune e verrà pubblicata sulla pagina Facebook nella settimana di Natale.