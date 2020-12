Il vescovo Viola ha incontrato i ragazzi

TORTONA - Si è tenuto nella parrocchia 'San Matteo' l’incontro diocesano con i giovani presieduto da mons. Vittorio Viola venerdì 18 dicembre con i posti distanziati come da ordinanze per il contenimento del coronavirus. Grazie ai mezzi di comunicazione tutti i giovani della diocesi riuniti nelle chiese dei vari vicariati hanno comunque potuto ricevere il messaggio di auguri del vescovo in diretta streaming e adorare il Santissimo Sacramento in comunione di preghiera.