Progetto Tortona parla di prevenzione al Covid

TORTONA - "Tutti i giorni sentiamo parlare di Covid-19, sui giornali, in televisione, in radio. Ovunque riceviamo un numero impressionante di informazioni che siamo chiamati ad elaborare. Nei talk show televisivi i politici sono stati sostituiti da giornalisti e virologi, che raccontano quotidianamente la loro esperienza più o meno diretta con la malattia. Nonostante tutta questa mole di informazioni, ancora oggi sono tanti i dubbi che attanagliano i cittadini. Se mi viene la febbre cosa devo fare? A chi mi devo rivolgere? Quali sono i meccanismi di prevenzione e cura attivi nella mia città?"

Per provare ad affrontare questi ed altri interrogativi, Progetto Tortona organizza una diretta sulla propria pagina Facebook domani, martedì 22 dicembre, alle 21 con la dott.ssa Serena Albanese e la dott.ssa Carlotta Poggi, due giovani medici dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale dell'ASL-Al Tortona. Attraverso la loro esperienza in prima linea nella cura del Covid-19, cercheremo di capire meglio l'emergenza sanitaria in atto e di essere sicuri di adottare quotidianamente comportamenti responsabili.