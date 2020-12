Stasera il consiglio per il Piano Regolatore

TORTONA - Un solo punto all'ordine del giorno per il consiglio comunale che si terrà questa sera alle 18, come sempre da quando è cominciata la pandemia in diretta streaming, ma molto importante: dopo le comunicazioni del presidente infatti si passerà all'approvazione del Piano Regolatore Generale comunale con l'adozione del progetto preliminare di variante generale.

Fra le parti più significative va ricordato l’adeguamento effettuato alle norme superiori introdotte in questi anni e che vengono pienamente recepite dal nuovo piano; inoltre è stata inserita la piena identificazione di tutte quelle attività, in particolare di carattere turistico ricettivo che pur essendo state legittimate in passato, sono insediate in aree “improprie” e che ora trovano invece pieno riconoscimento e potranno quindi legittimamente operare interventi e ampliamenti, laddove necessario. Vengono inoltre rispettate in pieno le norme relative al consumo del suolo grazie ad ampliamenti mirati delle aree produttive, che consentiranno comunque l’eventuale aumento di queste aree ancora sino a circa 500 mila mq nei prossimi dieci anni per nuovi insediamenti.

Il progetto è stato presentato nell’ambito della Commissione Urbanistica tenutasi sette giorni fa e, dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale, sarà pubblicato per consentire nei trenta giorni successivi la presentazione di eventuali osservazioni che saranno poi oggetto di verifica ed eventualmente di recepimento che dovrà essere ulteriormente approvato dal consiglio comunale. A questa fase seguirà una seconda conferenza di co-pianificazione che dovrà ratificare le norme e consentire un ultimo passaggio in Consiglio per l’approvazione definitiva che l’amministrazione comunale prevede di raggiungere al più tardi nell’autunno 2021.

"Esprimo a nome di tutta l'amministrazione comunale la massima soddisfazione nel raggiungimento di questo nostro primo obbiettivo dell'adozione del progetto preliminare della variante generale al PRGC vigente – ha dichiarato Fabio Morreale, vice sindaco con delega all’Urbanistica - uno dei punti fondamentali delle nostre linee programmatiche di mandato. Finalmente la città di Tortona, a distanza di circa trenta anni, andrà ad adottare nel prossimo consiglio comunale, il progetto preliminare che sarà il precursore dell'approvazione del progetto definitivo che noi tutti auspichiamo avvenga entro il 2021. Doveroso il ringraziamento agli Enti preposti, al Segretario generale, al Presidente della Commissione Urbanistica Pierpaolo Cortesi e tutti i Commissari, allo staff tecnico dell'ufficio ‘servizio di coordinamento attività intersettoriali di programmazione e pianificazione urbanistica, oltre a tutti i collaboratori esterni che hanno svolto un ottimo lavoro".