Gli orari delle messe di Natale a Tortona

TORTONA - Sarà anticipata alle 19.30 del 24 dicembre la tradizionale santa messa celebrata in cattedrale la sera della vigilia di Natale, per permettere ai fedeli di rientrare in tempo alla loro abitazioni entro il coprifuoco delle 22. Il giorno di Natale, invece, la celebrazione eucaristica si terrà alle ore 10.30 in cattedrale e alle ore 17 al santuario della Madonna della Guardia.

Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge del 18 dicembre non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni. Durante i giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo” perché la Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”. Durante i giorni di “zona arancione”, invece, i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.