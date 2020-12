Azione Tortona regala un sorriso ai bambini

TORTONA - Come da programma, nella mattinata di oggi sono stati distribuiti ai bambini del Piccolo Cottolengo di Tortona, del centro Paolo VI di Casalnoceto e delle famiglie più in difficoltà per la crisi i giocattoli ricevuti lo scorso weekend.

"Grazie al grande cuore dei tortonesi, abbiamo raccolto centinaia di giocattoli - spiega Andrea Mantovani, presidente di Azione Tortona - distribuiti oggi ai centri ospedalieri e orfanotrofi della zona. L'azione, oltre a regalare un sorriso in più ai bambini, ha avuto anche l'obiettivo di risvegliare lo spirito comunitario e solidale dei cittadini, ancora di più in un periodo di emergenza come questo".

"I nostri auguri natalizi – conclude Mantovani – vanno sopratutto a questi bambini e a tutti coloro che donano il proprio tempo nel volontariato. Per noi l’attivismo sociale e la militanza politica sono la base fondamentale dello spirito umano".