È il "gran giorno" del vaccino

ORE 13.04 - Il bilancio del dottor Fabrizio Racca, responsabile di Anestesia e Rianimazione: "Stiamo lavorando bene e non abbiamo avuto nessuna reazione avversa. Bilancio positivo".

ORE 13 - Anche una rosa per la dottoressa Elisa Peretti della Chirurgia vascolare, che ha appena fatto il vaccino.

ORE 12,47 - In questa foto Federica Porceddu, infermiera di Cardiologia Degenza dell'ospedale di Alessandria, si sottopone alla puntura anti Covid. Le vaccinazioni proseguiranno fino all'esaurimento delle 90 dosi. Le operazioni dovrebbero concludersi entro le 16. Le prossime dosi, 900, arriveranno domani, lunedì.

ORE 12,30 - Come viene somministrato il vaccino? Ce lo spiegano i tecnici dell'ospedale di Alessandria.

ORE 12.28 - Alla prima giornata della vaccinazione è presente anche lo staff della farmacia dell'Azienda Ospedaliera, diretta da Maria Laura Savi: "E' stato molto emozionante preparare il primo flacone", le sue parole. Nei prossimi giorni ne verranno consegnati 195: ogni flacone garantisce 5 dosi di vaccino, che significa che a stretto giro di posta quasi 1.000 operatori sanitari o comunque personale dell'azienda sarà vaccinato. Si procederà continuativamente, anche perché tutti i vaccinati dovranno essere sottoposti al richiamo dopo 21 giorni.

ORE 12.25 - Le parole di Maurizio Scialla, l'infermiere primo vaccinato di Alessandria.

ORE 12.23 - C'è anche una rosa per i primi vaccinati, si chiama Eos e celebra un nuovo giorno: la storia raccontata da Agostino Giusto

ORE 12,16 - Il direttore sanitario dell'ospedale di Alessandria, Daniela Kozel, celebra l'arrivo del vaccino. Al suo fianco il primo a ricevere la dose di anticorpi, l'infermiere Maurizio Scialla.

ORE 12.10 - La prima donna ad aver ricevuto il vaccino è Sabrina Leoncino, dirigente medico del Trasfusionale: “Per me – le sue parole – è stato un grande regalo, forse il più grande della mia vita”. La seconda è invece Patrizia Nebiolo, direttore del personale e amministrativo. Tutti i 90 vaccini verranno somministrati oggi, contrariamente a quanto si era detto, e lo si sta facendo in due ambulatori con due medici ciascuno. Per tutti quelli che oggi si sottoporranno al vaccino, richiamo previsto il 18 gennaio.

ORE 12,05 - La soddisfazione dell'assessore regionale Vittoria Poggio che ha assistito alle prime vaccinazioni ad Alessandria.

ORE 12 - Gaetano Niosi, carabiniere in congedo ora volontario della Croce Verde di Alessandria, è stato tra i primi ad essere vaccinato contro il Covid. Dopo un breve colloquio iniziale e l'iniezione, Niosi è rimasto per venti minuti sotto osservazione prima di avere il via libera dei sanitari.

ORE 11,57 - In un giorno così importante per l'intera comunità, presenti al 'Santi Antonio e Biagio' anche il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e il neo presidente dell'Ordine dei Medici di Alessandria, Antonello Santoro. Le nostre interviste.

ORE 11,45 - È un infermiere e si chiama Maurizio Scialla il primo vaccinato all'ospedale di Alessandria. Le vaccinazioni sono cominciate poco dopo le 11. Anche Daniela Kozel, direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio, si è prestata per inoculare le prime dosi di vaccino. Presente in ospedale l'assessore regionale Marco Protopapa, che abbiamo intervistato.

ORE 11,30 - Ecco l'arrivo delle prime dosi di vaccino all'ospedale Civile di Alessandria.

ORE 10,44 - È quasi tutto pronto all'ospedale di Alessandria dove stamani, alle 12, comincerà la campagna di somministrazione del vaccino anti Covid. Dieci le dosi somministrate stamattina; settanta quelle previste per domani. A riceverle, personale sanitario. Tra i primi, il dottor Mario Salio, primario di Pneumologia, reparto che, attualmente, ospita solo pazienti positivi al tampone.

Ad assistere alle operazioni, gli assessori regionali del territorio, Vittoria Poggio e Marco Protopapa, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera, Daniela Kozel, e Antonello Santoro, presidente dell'Ordine dei medici della provincia.

Il vaccino è arrivato in città, stamattina, grazie alla Protezione civile, "scortato" da Polizia, Guardia di finanza, e carabinieri del Nas.

Per la giornata odierna sono 910 le dosi destinate al Piemonte. Le prime sono state somministrate stamani alle 9 all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, presente il sindaco Chiara Appendino.