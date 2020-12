Covid-19: aperto a tutti i cittadini l’accesso agli esiti dei propri tamponi

ALESSANDRIA - La Regione Piemonte ha attivato un nuovo servizio online che permette agli assistiti di visualizzare i propri appuntamenti per i tamponi molecolari ed antigenici, consultare gli esiti dei test effettuati e verificare ulteriori informazioni. L’accesso al servizio avviene attraverso il portatale www.salutepiemonte.it con le credenziali Spid, Cie e Ts-Cns, o, per chi ne fosse sprovvisto, attraverso una preventiva adesione con il proprio medico (Mmg/Pls), il Sisp o Usca.

I cittadini che aderiscono al servizio hanno anche la possibilità di ricevere avvisi via sms di eventuali aggiornamenti delle informazioni a proprio carico presenti in piattaforma Covid. Inoltre, le informazioni sono messe a disposizione anche per i figli minori a carico e per i soggetti deleganti.

Al fine di ottenere l’identità digitale Spid si ricorda che Asl Al ha attivato gli Sportelli di Punto Assistito (Spa), un servizio che consente agli utenti di attivare le credenziali Spid e il Fascicolo Sanitario Elettronico gratuitamente e in modo immediato.

Gli sportelli sono per ora attivi presso i Distretti Asl Al di Acqui Terme, Ovada e Novi Ligure.

Asl Al è la prima Asl in Piemonte ad attivare gli Sportelli di Punto Assistito, un progetto che dà ai cittadini assistiti la possibilità di ottenere l'Identità Digitale attraverso una procedura guidata e poter così accedere ai servizi sanitari senza spostarsi fisicamente dalle proprie abitazioni. La possibilità di accedere con Spid al nuovo portale salutepiemonte.it consente all’utente di avere a disposizione un gran numero di servizi sanitari che vanno dal ritiro referti, alle prenotazioni, alla scelta del medico di famiglia, al pagamento del ticket e, da oggi, anche di accedere agli esiti dei tamponi. Inoltre l’attivazione dei Fascicolo Sanitario Elettronico permette di accedere in ogni momento alla propria cartella clinica digitalizzata.

Per ottenere l’identità digitale è necessario avere con sé il documento di identità, la tessera sanitaria, un numero di cellulare attivo, un indirizzo di posta elettronica attivo. Il servizio è gratuito e richiede alcuni minuti.

Maggiori informazioni sul sito dell'Asl Al.