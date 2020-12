"Curva in discesa, ma pochi i tamponi processati"

ALESSANDRIA - Sull’analisi dei dati della pandemia, irrompe ‘l’effetto vacanze’. Così come a livello nazionale, anche in regione negli ultimi giorni si è verificato un netto calo dei tamponi processati, aspetto che condiziona fatalmente le valutazioni generali relative all’andamento della curva. Lo conferma il professor Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, secondo il quale «i dati a disposizione sono poco attendibili, perché in 72 ore sono stati analizzati 13459 tamponi, quando la media di dicembre è di 14500 test al giorno, peraltro già di gran lunga inferiore rispetto a quanto succedeva a novembre».

Alessandria a quota 70

Il Piemonte, se prendiamo in considerazione la settimana conclusa ieri, passata da 7025 a 4893 contagi totali, con una riduzione di 2132 unità e una media di 699 casi al giorno. «Tendenza confermata anche nell’Alessandrino - spiega Bianchi - dove si sono registrati 279 contagi in meno, dal momento che erano 758 e ora sono 489. La media è di 70 casi al giorno. Per trovare valori simili dobbiamo tornare al 21 ottobre, all’inizio della seconda ondata, ma ripeto, quelli odierni sono dati che hanno valore relativo. Servono verifiche più attendibili».

Decessi dimezzati

A livello regionale frena la discesa di terapie intensive (-25) e di ricoveri (-367 sul totale dei sette giorni, ma in aumento nelle ultime ore), mentre una buona notizia arriva dalla nostra provincia: i decessi, che sono ancora tanti, 35, sono la metà esatta rispetto ai 70 del precedente aggiornamento.