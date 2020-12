Mascolo: "Con Mantova dominio dal primo minuto"

TORTONA - "Mantova non è un cliente semplice, dovremo imporci sin dal primo minuto". La strategia per la sfida esterna del 3 gennaio la detta Bruno Mascolo, play di Bertram Derthona, uno dei protagonisti assoluti dell'ottovolante dei tortonesi, capolisti a punteggio pieno del girone verde di A2, fino ad ora una marcia trionfale. "Contro Verona una vittoria importante - così Mascolo, intervenuto a 'Speak&Roll' su Web Radio 5.9 - Nel terzo quarto abbiamo giocato alla grande, forse nell'ultimo periodo abbiamo abbassato un po' il ritmo, ma comunque è un successo di grande valore, a cui tenevamo moltissimo".

Per Tortona la prima volta senza coach Ramondino in panchina, fermato dal covid. "Lo staff tecnico è stato bravo, perché ci ha messo nelle condizioni di esprimerci al meglio. La parte italiana del quintetto ha tenuto avanti la Bertram? Tutti abbiamo dato un grande contributo, ma da soli non ce l'avremmo fatta senza Sanders e Cannon: i nostri americani sono molto forti e, anche, generosi, lasciano un possesso in più al compagno. Sanno leggere molto bene la gara, così possiamo avere una pericolosità 'diffusa', nei 40 minuti".

Per Mascolo sempre prestazioni da applausi. "Sono soddisfatto del mio rendimento, ma soprattutto delle vittorie della squadra. L'anno scorso, soprattutto nella prima parte, siamo stati frenati dagli infortuni, in questo campionato,invece, viaggiamo compatti. Bene ha fatto la società a confermare il gruppo della passata stagione, aggiungendo elementi di grande valore. Finalmente abbiamo una identità importante e risuciamo a mettere in campo i concetti di gioco di coach Ramondino".

"Solidità in difesa"

I rischi maggiori della trasferta di domenica a Mantova? "Affronteremo una formazione esperta e rodata. Ghersetti, Maspero e Ferrara conoscono bene l'ambiente e Di Paolantonio è un coach molto valido. Anche gli stranieri hanno grande qualità: James ha dominato il campionato ad Agrigento e Weaver è un elemento molto fisico. Non dobbiamo permettere agli Stings di entrare in partita, dovremo essere molto solidi in difesa fin da subito".

Sulla gara con Tortona del 3 gennaio parla anche Ferrara, ala piccola dei virgiliani. "Servirà una partita molto concreta. Bertram è una squadra con grande profondità e talento: dovremo fare la prestazione perfetta, con precisione massima in attacco e molta efficiacia in difesa. Dovremo mettere in campo un atteggiamento diverso da quello con cui abbiamo affrontato Torino".