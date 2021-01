Azalai festeggia l'arrivo del 2021

TORTONA - Una 'foto di gruppo' tutti insieme davanti alla torre nel parco del castello: così i membri dell'Azalai hanno festeggiato come da tradizione l'inizio del nuovo anno, con la speranza che a differenza di quello appena trascorso sia possibile ritrovarsi in più occasioni per gareggiare.

Proprio l'Azalai è protagonista in prima persona nel 'Winter Trail del Vino Derthona': l'edizione 2021 della corsa verrà compressa in un solo giorno, il 28 febbraio, con partenza dallo 'storico' Dongione di Carbonara Scrivia ma per non fare mancare nulla agli iscritti comprenderà un trail di 20km con 210 D+ e un super trail da 50km con 1620 D+ che farà acquisire ben due punti Itra per tutti quelli che taglieranno il traguardo.

L'organizzazione ha pensato a tutto: per riuscire a mantenere le distanze di sicurezza e per gestire al meglio l'evento si accetterà un massimo di 250 persone totali, l'acqua verrà fornita solo in bottigliette sigillate da mezzo litro ed in caso di annullamento per qualsiasi ragione la gara verrà rimborsata oppure verrà garantito il pettorale per il 2022. A causa dell'emergenza coronavirus saranno possibili solo le iscrizioni on-line, che saranno aperte fino alla mezzanotte di martedì 23 febbraio: le iscrizioni sul posto, nel giorno della gara, non saranno consentite.