A2. Girone Verde. Decima giornata, quart’ultima dell’andata. Bertram Derthona e Novipiù JBM Casale Monferrato impegnate in una doppia trasferta lombarda. Domani, ore 18, in contemporanea, Leoni impegnati a Mantova , rossoblù a Treviglio. Il turno si sviluppa tra l’anticipo di stasera, ore 20.45, Piacenza-Biella, e sei partite domani. Si parte dalle sfide delle ore 12 (Orzinuovi-Trapani e Capo d’Orlando-Milano), si prosegue con le due delle ore 17 (Bergamo-Verona e il big match Udine-Torino) e si chiude con i due match delle alessandrine.

BERTRAM VUOLE LA NONA

Bertram Derthona a caccia della nona vittoria consecutiva. La squadra bianconera avrà ancora in panchina coach Vanni Talpo, vista la perdurante assenza del capo allenatore Marco Ramondino (ancora positivo al Covid-19). Tortona prima, imbattuta a 16 punti, Mantova (sette partite giocate) a 6 punti nel gruppone di centro classifica (questo il roster: STAFF MANTOVA). Nelle fila del Derthona in dubbio Agustin Fabi, che non si allenato in settimana per problemi ai tendini. Questo l’identikit dei lombardi nelle parole di Vanni Talpo: "Mantova è una squadra con grande talento offensivo, James e Weaver due americani di buonissimo livello per questo campionato, supportati dall'esperienza di Ghersetti e Bonacini che quest'anno stanno viaggiando a cifre sopra gli standard, e Cortese che può accendersi dall'arco in ogni momento della partita. Per competere in trasferta sarà necessario dare importanza ad ogni possesso, specialmente difensivo dove dovremo rendere complicato ogni attacco cercando di limitare il più possibile i lori punti forti. Quanto più riusciremo ad essere coesi su entrambi i lati del campo farà la differenza”.

MANTOVA – BERTRAM TORTONA

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 3 gennaio, 18.00

Arbitri: Dionisi, Tarascio, Lupelli

Streaming: In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/37YBQQy

NOVIPIU’: ATTENZIONE A TREVIGLIO

Anche il 2021 della Novipiù JB Monferrato inizia in trasferta su un campo molto difficile come quello di Treviglio. Al PalaFacchetti la Blu Basket di coach Devis Cagnardi (6 punti in 6 partite) ha il dubbio Simone Pepe in una squadra (qui il roster: BLU TREVIGLIO) capace di giocare una pallacanestro ad alta intensità sia in attacco che in difesa. Il classico moto perpetuo mostrato nelle scorse stagioni che i lombardi hanno mantenuto come caratteristica anche nel passaggio da coach Adriano Vertemati (diventato assistente di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco) all’ex Agrigento Cagnardi.

Pericoli che la JBM (8 punti in sette partite), annunciata al completo, conosce molto bene. Il tecnico dei rossoblù Mattia Ferrari presenta la gara fissando gli obiettivi tecnici in rima : “Contropiedi e difese sono le armi della squadra trevigliese. Frazier, Pepe e Reati sono tra tutti gli osservati". Strategia tattica in rima, "se vincere noi vorremo a loro mettere un freno noi dovremo.”

BCC TREVIGLIO – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 3 gennaio, 18.00

Arbitri: Cappello, Bonotto, D’Amato

Streaming: In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3rzkstH