Il messaggio per il 2021 di Madre Mabel

TORTONA - La Madre superiora delle Piccole suore orionine della carità M. Mabel Spagnuolo l'ultimo giorno dell'anno ha trasmesso il tradizionale messaggio di auguri per l'anno nuovo a tutte la sorelle della congregazione, alle loro famiglie, alle persone che lavorano nelle case e opere della congregazione, agli assistiti, ai benefattori, ai confratelli, ai laici e per estensione a tutti quanti.

"E' stato un 2020 - dice la religiosa nel video - che ha lasciato tanti vuoti: nelle comunità dove qualche consorella è stata chiamata alla presenza di Dio, nelle famiglie dove qualche persona cara è anche partita, tra gli amici e conoscenti. Un anno in cui abbiamo sentito fortemente il bisogno di Dio, il bisogno di pregare di più, di maturare ancora di più la fede, l’interiorità e il valore delle cose importanti, lasciando andare quelle relative e superflue. Se l’anno vecchio rimarrà nella memoria come l’anno dell“incertezza”, l’anno nuovo vuole essere l’anno della “certezza”, e da questa certezza che è fede, che è speranza, che è carità, cioè, che è “Dio con noi”, troveremo la forza per iniziare una tappa nuova, una vita nuova, un anno di nuova fecondità spirituale, fraterna e apostolica".

"Ecco l’augurio che vorrei farvi - chiosa Madre Mabel - non solo a nome personale, ma anche insieme alle consigliere generali: un felice anno nuovo 2021, segnato dalla “certezza” nel Dio con noi, nel Dio che cammina con noi, sempre, nelle gioie e nelle difficoltà".

Clicca qui per scaricare il testo integrale del videomessaggio