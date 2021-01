Auto ruote all'aria dopo un inseguimento

TORTONA - E' finito con un'automobile capottata lungo via De Gasperi in direzione centro un inseguimento nel primo pomeriggio: il guidatore non si era fermato ad un posto di controllo dei Carabinieri e così la volante aveva cominciato a seguirlo lungo le strade tortonesi.

Arrivata in via De Gasperi l'automobile ha tamponato la vettura che la precedeva e si è impennata ribaltandosi nei parcheggi lungo la strada, fortunatamente senza causare feriti gravi né fra gli occupanti, né fra i passanti o le altre vetture coinvolte.