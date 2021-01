Don Luca Ghiacci saluta i tortonesi

TORTONA - Si terrà oggi, sabato 9 dicembre, in cattedrale alle 18 la santa messa di congedo di don Luca Ghiacci, che si trasferirà nelle parrocchie del Sacro Cuore e di san Pietro martire in Casteggio, di santa Maria Assunta in fraz. Mairano di Casteggio e di san Martino in Oliva Gessi come deciso dal vescovo Viola già un mese fa.

Don Ghiacci, 43 anni laureato con una tesi sulla comunità ebraica in Efeso nel primo secolo dopo Cristo, è il coparroco con don Claudio Baldi dell’unità pastorale “San Marziano” di Tortona, direttore dell’Ufficio Diocesano Scuola e professore di Religione al liceo “Peano” di Tortona, oltre che assistente diocesano per il settore Movimento Studenti di Azione Cattolica per il triennio 2020-2023.

Tutte le comunità sono invitate a unirsi con affetto e stima alla riconoscenza per gli anni del suo ministero tortonese. Contestualmente, le celebrazioni in San Matteo e in Santa Maria Canale del sabato pomeriggio sono sospese.