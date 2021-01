Piemonte, effettuati oltre 42mila vaccini anti-Covid

TORINO - Sono oltre 42mila - per la precisione 42.090 - le vaccinazioni anti-Covid finora effettuate in Piemonte: l'aggiornamento è fornito dall'Unità di Crisi regionale, che evidenzia come ieri altre 5.564 persone abbiamo ricevuto la prima dose, raggiungendo il 50,8% delle 82.210 dosi consegnate al momento alla nostra regione.

La Fase 1 della campagna vaccinale prosegue dunque senza intoppi, coinvolgendo come da cronoprogramma il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospiti e operatori delle Rsa.