Sportleale, un punto a Padova

PADOVA - Muovere la classifica serve sempre, soprattutto per una squadra che ha bisogno di punti per staccarsi dalle posizioni a rischio. Però il punto in casa dei Ghosts Padova, maturato ai rigori, sta stretto a Sportleale Monleale, autore di una prova importante, 2-1 il verdetto per i padroni di casa. "C'è stato un fallo evidente nel tiro da rigore di Lusignani, che non è stato rilevato e che ha permesso ai patavini di incamerare 2 punti - sottolineano i dirigenti - . Anche le immagini evidenziano l'errore del direttore di gara, che ci ha chiaramente penalizzati".

Di fronte due squadre molto giovani, con un gioco veloce e continui capovolgimenti di fronte. Padova in vantaggio a metà del primo tempo, con Zorzo. Immediata la reazione degli ospiti, l'1-1 è di Filippo Alutto su assist di Pagani. Fra i protagonisti il portiere Peruzzi, che si oppone ai tentativi dei locali, ma altrettanto deve fare Laner per limitare le occasioni del Monleale.

Tutte e due le squadre creano opportunità per conquistare i tre punti, i 'falchi' cercano di sfruttare la rapidità di Crisci, Lusignani, Cantarutti, Pagani e Gambin, coordinati da capitan Faravelli, dai fratelli Riccardo e Matco Oddone, da Cortenova in difesa e con l'inserimeno di Ghiglione, spesso pericoloso.

Il punteggio non cambia, neppure dopo l'overtime, anche se Sportleale, nell'ultimo minuto, e in power, perde l'occasione per chiudere l'incontro. Ai rigori la spunta Padova, ma con irregolarità decisive.