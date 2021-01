La pista ciclabile diventa una tesi di laurea

TORTONA - “Ho redatto questa tesi per poter approfondire il tema inerente ai processi di mobilitazione collettiva. Il motivo di interesse di questa iniziativa – che costituisce lo studio di caso della mia tesi – risiede nella sua natura partecipata e dal basso ma, al contempo, anche la capacità che la stessa ha avuto di coinvolgere una pluralità di istituzioni poste su diversi livelli territoriali: essendo io stessa di Tortona e, a partire dal 2019, un membro del Comitato Smart Land, ho potuto anche studiare da vicino questa esperienza come osservatore partecipante”.

Con queste parole Martina Lo Jacono ha introdotto il suo discorso di Laurea, tenuto lunedì 14 dicembre scorso presso la facoltà di Scienze Politiche di Alessandria, all’interno del corso di laurea magistrale in Società e Sviluppo Locale. Nella tesi il comitato Smart Land è stato preso come un esempio riuscito di Democrazia Partecipata, in cui i cittadini hanno voce e riescono a suggerire e partecipare alle decisioni prese dalla politica.

