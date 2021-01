'Open Day' virtuale anche al Liceo Peano

TORTONA - Il liceo Peano ha organizzato un nuovo momento di orientamento per i ragazzi che dovranno scegliere la scuola superiore entro il prossimo 25 gennaio: oggi pomeriggio a partire dalle 15, attraverso il sito della scuola e le piattaforme social collegate, si terrà il "Virtual open day".

La formula è la stessa sperimentata con successo in dicembre: dalle ore 15 la dirigente e le docenti referenti per l'orientamento presenteranno in diretta le caratteristiche degli indirizzi e l'organizzazione didattica della scuola. A questa premessa generale seguiranno, tra le 15.30 e le 16.30, una serie di eventi Meet in cui docenti di tutti gli indirizzi saranno a disposizione per una consulenza specifica: i ragazzi interessati potranno connettersi a più di un evento per avere le informazioni necessarie alla scelta della futura scuola.

L’accesso alla diretta e agli eventi di consulenza con i docenti sarà possibile attraverso i link pubblicati sul sito istituzionale della scuola dove sono presenti anche il materiale informativo sugli indirizzi di studio e le informazioni per le procedure di iscrizione.