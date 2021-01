TORTONA - Cambia il calendario del campionato della Bertram Derthona. I Leoni, capolisti imbattuti del Girone Verde del campionato di Serie A2 Old Wild West, avrebbero dovuto giocare domenica prossima il derby regionale contro la Reale Mutua Torino. Ma a causa della decisione dell’Asl Città di Torino di sospendere l’attività della squadra degli ex Demis Cavina e Mirza Alibegovic e di porre la squadra in isolamento fiduciario fino al 26 gennaio, il match con Torino è stato riprogrammato al 3 marzo.

Domenica, quindi, la squadra di coach Marco Ramondino, anch'essa alle prese con l'assenza per Covid di Graziani e due giovani aggregati, osserverà un turno di riposo. Invece Morgillo, anche lui positivo al Covid fino a questa mattina, dopo essere risultato negativo al tampone molecolare di oggi ha avviato i test medici per l’idoneità sportiva agonistica al fine di rientrare ad allenarsi con la squadra

La Bertram Yachts tornerà dunque in campo al PalaOltrepò di Voghera giovedì 28 gennaio alle ore 20.45 contro l’Orlandina Basket.