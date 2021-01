L'Unitre riprende l'attività via web

TORTONA - L’Unitre di Tortona ha ripreso la sua attività venerdì 15 gennaio con un programma di conferenze sulla piattaforma Zoom riservate agli iscritti del 2019-2020 che hanno comunicato il loro interesse per le iniziative online.

"L’associazione culturale - dicono in un comunicato stampa - ha dovuto interrompere i corsi e le conferenze nel marzo scorso con il primo lockdown, dopo il quale non ci sono più state le condizioni per riprendere le attività in presenza. Da qui la scelta del nuovo consiglio direttivo di dotarsi degli strumenti minimi e delle competenze per tenere conferenze e e corsi on line, anche se – lo diciamo con dispiacere – sappiamo che non tutti gli iscritti sono in grado di parteciparvi".

I corsi avviati o in avvio sono quelli di informatica, giardinaggio, inglese e altri se ne aggiungeranno se si raggiungerà un numero minimo di iscritti. Il ciclo di sette conferenze privilegia due temi: Dante a settecento anni dalla sua morte e i problemi che ci troviamo ad affrontare a causa della pandemia di Covid-19.

Nella prima conferenza Monica Graziano ha delineato la figura e la fortuna di Dante nella letteratura italiana, soffermandosi poi sul piacere di leggere Dante e sul messaggio di rigore morale e responsabilità che l’opera del poeta ci comunica, in una conversazione piacevole e ricca di passione, molto apprezzata dagli ascoltatori. Venerdì 22, sempre alle 15.30, è in programma un nuovo appuntamento sul rapporto tra Dante e la filosofia.