Rave party di Isola s. Antonio: foglio di via per tre giovani

ISOLA S. ANTONIO - La Questura di Alessandria ha emesso la Misura di Prevenzione del Foglio di Via con Divieto di Ritorno dal Comune di Isola S. Antonio per un periodo di anni 3 nei confronti di tre partecipanti ad un Rave Party tenutosi nel luglio dello scorso anno. Si tratta di N. N. classe 1987, M. M. classe 1994 e P. L. classe 1993, due residenti nella Provincia di Milano ed uno in quella di Monza Brianza che si vanno ad aggiungere alla lista dei soggetti nei confronti dei quali sono già state adottate misure analoghe per gli stessi fatti.

Nello specifico, a partire dalla notte del 26 luglio 2020 presso un’area aperta e distante dal centro abitato in località Corea di Isola Sant’Antonio, confinante con la Provincia di Pavia, numerosi giovani avevano dato vita al suddetto Rave Party non autorizzato. La località Corea, mai utilizzata né segnalata in precedenza come possibile teatro di Rave Party, era stata tempestivamente circoscritta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, con la collaborazione dei guardiaparco locali. Fin da subito, erano stati attivati servizi di monitoraggio e controllo degli avventori che hanno portato all’identificazione di 95 persone le quali, poco dopo, si allontanavano e ponevano fine all’evento.