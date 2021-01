E' attiva la 'Casetta dell'acqua'

VOLPEDO - Da lunedì scorso è attiva la casetta dell’acqua installata dalla ditta ProAcqua in collaborazione con Gestione Acqua: le tessere per poterla utilizzare sono attualmente in vendita presso la tabaccheria edicola Pergher.

La collocazione della macchina erogatrice nel Foro Boario è, in primo luogo, legata alla presenza di tutti gli allacci necessari per cui è stato possibile ridurre al minimo le spese di installazione e, nello stesso tempo, evitare la costruzione di opere murarie. Il distributore permette inoltre una riduzione del consumo di plastica e contribuisce così alla salvaguardia dell’ambiente.

La casetta è situata accanto alla fonte del Beato Giovannino a sottolineare, come richiamo simbolico, la vicinanza di due fonti di approvvigionamento idrico così distanti nel tempo e nella tecnologia utilizzata, ma accomunate dal fatto di rappresentare un servizio essenziale per la popolazione, in ogni era.

L'amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione tutti i volpedesi che hanno offerto il loro aiuto per la realizzazione dell’opera: l’impresa edile di Nunzio Zappalà, l’idraulico Antonio Ciurca e il grafico Andrea Siciliano che ha inserito nell’immagine un omaggio al sindaco Giancarlo Caldone.