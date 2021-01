Hsl ospita Borgosesia, Casale a Vado

TORTONA - Comincia da Borgosesia la serie di tre gare casalinghe che potrebbe segnare il riscatto dell'Hsl Derthona in campionato: il pareggio strappato all'ultimo momento a Bra ha rilanciato il morale dei ragazzi di Pellegrini, che ora devono monetizzare il gran gioco fatto vedere finora. Dovrebbero mancare ancora Teti in porta e Draghetti e Concas in attacco, mentre c'è uno spiraglio per rivedere Varela almeno in panchina: rientra dalla squalifica Kanteh, mentre fra gli ospiti il giudice sportivo ha appiedato Pettinaroli. Fischio d'inizio al 'Coppi' alle 14.30.

Ultima spiaggia per il Casale a Vado nello scontro diretto con la squadra ligure attualmente al penultimo posto e reduce da una serie negativa importante: un'assenza a testa per squalifica con Corsini e Bettoni fermati dall'ultimo comunicato ufficiale. Tornano a disposizione di mister Buglio Poesio e Todisco dopo il pari a reti bianche della 'linea giovane' con il Chieri, tre punti sono indispensabili per non perdere contatto con la salvezza diretta. La partita comincerà alle 15 come da comunicato ufficiale.

C'è già un rinvio nel programma, fortunatamente non legato all'emergenza coronavirus: la nevicata di ieri ha reso impraticabile il campo del Fossano che ha di conseguenza chiesto e ottenuto di poter posticipare la gara con la Sanremese.