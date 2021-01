Un super Gueye rilancia l'Hsl Derthona

TORTONA - Serviva la vittoria e la vittoria (3-2) è arrivata: l'Hsl Derthona ritrova i tre punti con una prova di qualità e guarda con fiducia al derby di mercoledì dove però mancherà capitan Magnè espulso per somma di ammonizioni nel finale. Al 3' un cross di Bramante dalla sinistra taglia tutta l'area piccola senza trovare nessuno pronto alla deviazione. A rompere l'equilibrio ci pensa da solo Gueye che sradica un pallone a centrocampo, parte in una azione personale travolgente chiusa appoggiando in rete il vantaggio dell'Hsl Derthona. Appena prima della mezz'ora ad andare vicinissimo al raddoppio è Spoto che cerca un esterno destro a giro sul palo lontano che esce largo di una questione di centimetri. Al 36' su un cross di Corbier dalla destra si libera al colpo di testa Gueye ma dopo una serie di rimpalli fortuiti la palla viene liberata dai difensori ospiti. Il gol però è solo rinviato perché su un calcio d'angolo poco dopo Emiliano stacca imperioso dal limite di testa, Barlocco respinge ma non trattiene e Magnè appoggia in rete senza problemi il raddoppio. L'Hsl è in fiducia e si vede: una fuga di Corbier sulla destra con conclusione poco sopra la traversa poteva significare il tris, così come poco dopo una progressione centrale di Manasiev che manca il bersaglio grosso di pochissimo. La prima vera azione del Borgosesia rischia di costare caro ai padroni di casa: Aloia serve sulla fascia opposta Calì che mette a sedere Cirio e cerca di sorprendere con un tiro potente ma centrale Rosti che riesce a sollevare quel tanto che basta perché la palla scheggi la traversa e si perda sul fondo. Al 43' ci pensa allora Bramante a concretizzare un'altra azione pericolosa trafiggendo sempre di potenza Rosti che questa volta non può nulla sul tiro del numero dieci dei sesiani.

Nessun cambio a inizio ripresa fra i ventidue in campo e Borgosesia ancora in avanti con Beretta che arriva al tiro sulla sponda di Aloia ma Emiliano da terra devia fortunosamente in angolo. Bastano però cinque minuti all'Hsl Derthona per trovare il gol della possibile sicurezza: Corbier scappa sulla destra e crossa morbido sul secondo palo dove Gueye si coordina e con una rovesciata da applausi mette in rete il 3-1. Tre minuti dopo Spoto potrebbe segnare il poker se non trovasse Barlocco pronto alla parata sul suo diagonale dalla destra, poi il Borgosesia rimane in dieci per l'espulsione di Cortinovis che ferma con le brutte Gueye. Il Derthona preme e segna un legno con un tiro favoloso da fuori area di Lipani, poi Corbier ci prova di testa mettendo alto dall'angolo dell'area piccola. Nel finale i ritmi inevitabilmente si abbassano e fioccano le occasioni: proprio allo scadere un tiro di Aloia centra il braccio di Magnè già ammonito e costa ai bianconeri l'espulsione del capitano che salterà il derby con il Casale e un rigore trasformato proprio da Aloia per il 3-2 finale.

HSL DERTHONA - BORGOSESIA 3-2

MARCATORI: pt 11' Gueye, 37' Magnè, 43 Bramante; st 5' Gueye, 45' Aloia rig.

HSL DERTHONA (4-3-3): Rosti; Gualtieri, Magnè, Emiliano (49' st Roncati), Cirio; Manasiev, Lipani (42' st Cecon), Kanteh (29' Nsingi); Corbier, Spoto (32' st Palazzo), Gueye (37' st Tordini). A disp. Parodi, Negri, David, Casagrande. All. Pellegrini

BORGOSESIA (4-5-1): Barlocco; Pezziardi (40' st Iannacone), Cortinovis, Menga, Baiardi; Calì (13' st Confalonieri), Bernardo (40' st Monteleone), Beretta (23' st Rizzo), Matera (13' st Areco), Bramante; Aloia. A disp. Galli, Russo, Romei Longhena, Oberto. All. Prelli

ARBITRO: Mozzo di Padova

NOTE Espulsi Cortinovis (11' st) per intervento non regolamentare e Magnè (45' st) per somma di ammonizioni. Ammoniti Kanteh; Beretta, Baiardi. Calci d'angolo 9-2. Recupero pt 2'; st 4'.