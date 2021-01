La Soms ospita i liceali del 'Peano'

TORTONA - Con la ripresa delle attività didattiche in presenza al 50%, il liceo 'Peano' di Tortona ha avviato le lezioni anche negli spazi in via Galilei, di proprietà della Soms, che in passato avevano ospitato i corsi dell’Istituto Carbone e successivamente gli uffici dell’Asl.

Il liceo aveva richiesto già da tempo all’amministrazione provinciale nuove aule per rispondere all’aumento di classi e iscritti degli ultimi anni, e la Provincia ha risposto alle esigenze della scuola, rese ancora più concrete dall’emergenza sanitaria, affittando il secondo piano dell’edificio di via Galilei. Nei mesi scorsi i locali sono stati restaurati e riadattati ad accogliere ragazzi, insegnanti e personale Ata. La Soms ha riqualificato gli spazi anche con il contributo della Fondazione Cr Tortona. I locali accolgono classi appartenenti al liceo delle Scienze Umane, oltre alla sala docenti, all’aula Covid, a spazi destinati all’apprendimento in piccoli gruppi, alla segreteria temporanea e alla zona collaboratori scolastici. Gli spazi sono stati dal liceo adeguatamente arredati, dotati di linea telefonica, collegamento internet e strumentazioni informatiche e rispettano la normativa Covid.

Una curiosità: la scelta dell’individuazione di classi del liceo delle Scienze Umane è stata ispirata dal fatto che la professoressa Elvira Rocca, nel passato preside dell’Istituto Carbone, è stata pregevole rappresentante delle scienze pedagogiche del tempo. Il dirigente scolastico, Maria Rita Marchesotti, coglie l’occasione per ringraziare l’amministrazione provinciale e la Soms per aver accolto le esigenze della scuola e per aver dato un segnale concreto di un territorio che investe nell’istruzione, nella formazione e nel proprio futuro.